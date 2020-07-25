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啟德本月四宗意外 判頭墮兩米洞傷重不治

2020-07-25 列印
　　啟德發展區發生一個月內第四宗奪命工業意外，前午近一時，一名五十四歲姓鄭判頭，在承豐道啟德發展區第四區一個地基工程地盤工作期間，約兩米乘兩米的地面突然下陷，鄭及一部重約一噸的機器同墮下深約兩米洞內，事主被機器壓至重傷，其後被同事救起，送院時清醒，惟延至當晚傷重死亡。

　　據悉有關地盤沒有即時報警，警方昨日到場進行調查，初步調查後相信無可疑，列工業意外，死者死因有待驗屍後確定。

　　工業傷亡權益會稱，今次為啟德發展區地盤一個月內發生的第四宗奪命工業意外，質疑工程程序可能出現問題。



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