夫婦女生暴動罪不成立

去年七月二十八日港島區反修例衝突，一對夫婦及一名女學生被捕及遭控告在上環參與暴動，區域法院昨日裁定三人暴動罪名不成立；三人交替控罪非法集結罪亦不成立。而夫婦另一項無牌管有無線電，罪名成立，各被罰款一萬元。



三名被告分別是三十九歲湯偉雄和四十二歲杜依蘭夫婦，以及十七歲女學生李宛叡。控罪指，去年七月二十八日港島區反修例衝突，警方進行驅散時，三人在德輔道西近西邊街與其他人參與暴動；夫婦另外被控無牌管有兩部對講機，他們早前否認全部控罪。



法庭認為基於證據，不但不能裁定夫婦二人當日是何時離開德輔道西，而是根本無法推論肯定他們當日被捕前曾出現在德輔道西。由於缺乏證據顯示他們當日曾與德輔道西的示威者「集結在一起」，因此，他們不可能親身參與「暴動」甚至「非法集結」。



由於「非法集結」罪與「暴動罪」均有其「集體性質」，一樣要求犯案人在犯案時必須「集結在一起」，法庭不同意控方陳詞所指，不論被告曾經身處德輔道西，他們都可因為與其他集結人士有「共同犯罪計劃」干犯暴動或非法集結罪。



而女學生當日在德輔道西出現暴動前約半小時前，已經出現於德輔道西，法庭考慮到現有證據，未能肯定她曾在德輔道西與示威者「集結在一起」。而法庭在聽取其證供後，接納她當日只是陪朋友到現場圍觀、沒有參與集結的說法。控方未能在毫無合理疑點下，證明被告與其他集結人士有「共同犯罪計劃」去參與暴動或非法集結。



法官郭啟安強調，裁決只反映呈堂證據，是基於普通法中奉行的「疑點利益歸予被告」及「寧縱毋枉」原則，不一定能反映三人當時實際有否參與非法集結及暴動。



