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刀匪斬劫找換店員180萬元

2020-07-25 列印
■救護員即場為傷者治理。
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　　尖沙咀發生斬劫案，一間找換店兩名男女職員遭兩名持刀賊搶走一百八十多萬元現金，男事主反抗時被賊人用刀斬傷。賊人得手後登上私家車逃去。

　　昨晚七時許，加連威老道港晶中心一間找換店的一對男女職員，離開找換店途至三十米外時，突然有兩名男子走近，不由分說強搶男職員一個放有逾一百八十萬元現金的錢袋，男事主奮勇護錢反抗，其中一名賊人即取出一把利刀斬傷事主，趁機搶走其放有現金錢袋，兩賊在附近登上一輛私家車逃走。報警後傷者獲送院治療，警方封鎖現場及翻查閉路電視錄影追緝賊人。

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