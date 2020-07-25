水警小艇接報到場，將事主救上小艇及送往水警東分區基地，再由救護車送往將軍澳醫院，送院途中救護員不停為事主施心肺復甦法急救，惜抵院搶救無效死亡。警方調查相信事件無可疑，死者真正死因有待剖屍後確定。
遊船河暢泳 中年漢遇溺亡
水警小艇接報到場，將事主救上小艇及送往水警東分區基地，再由救護車送往將軍澳醫院，送院途中救護員不停為事主施心肺復甦法急救，惜抵院搶救無效死亡。警方調查相信事件無可疑，死者真正死因有待剖屍後確定。
增123確診 53源頭不明 主婦檔販頻染疫 街市買餸高危
本港新冠肺炎確診個案數字連續三天破單日紀錄，新增一百二十三宗確診個案，當中一百一十五宗屬本地感染，另有約一百宗初步確診。令人憂慮的是源頭不明個案中，包括紅磡街市和土瓜灣街市的檔販和清潔工，家庭主婦及長...
2020-07-25
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長江三號洪水正形成 西北江南等將現強降雨
湖北省防汛抗旱指揮部指出，因長江二號洪水正在湖北省推進，同時近期長江上游發生強降雨，長江三號洪水正在形成，荊江大堤及以下堤防將長時間高水位擋水，出險幾率加大，長江防洪面臨十分嚴峻的形勢。 目前三峽繼續加大下洩，長江高水位持續。三峽出庫流量達到四萬三千立方米每秒，預測荊江河段重要控制站監利站會日突破保證水位，最高將達到三十七點四米，超過保證水位零點一七米。 據新華社消息，未來四天西北、西南、江南、江淮將出現一次強降雨過程，部份地區將有大暴雨。水利部預計，長江上游將有一次明顯洪水過程，中下游干流及兩湖維持高水位。
2020-07-25
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英美指控俄國發射反衞星武器 俄稱視察行動已取珍貴資料
英國和美國昨日指責俄羅斯月中一枚太空人造衛星發射一種類似武器的飛行物，認為其正試驗反衛星武器，意圖將太空軍事化，對美國及盟友的太空資產構成威脅。 在莫斯科，俄羅斯國防部表示，當局七月十五日利用一枚「小型太空工具」，近距離視察其中一枚國家衛星，該次視察行動取得珍貴資料，已傳送回地面控制站。但美國太空司令部指揮官及太空部隊司令雷蒙德指，俄方所指並非事實，認為其當時正試驗一種太空反衛星武器，一枚衛星發射一個物體進入軌道。他又指俄羅斯繼續致力研發及試驗太空系統，以配合克里姆林宮的軍事方針，利用武器威脅美國及盟友的太空資產。 英國太空部門主管史密斯也發表聲明指，一枚俄羅斯衛星發射出有...
2020-07-25
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帝御‧金灣入場價291萬
屯門區近期一手市場熱鬧，青山灣新盤帝御‧金灣亦加入戰團，公佈首批123伙價單及開放示範單位，最低入場價約291萬，預計於月內至下月初開售。 恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，「帝御‧金...
2020-07-25
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中美角力升級 恒指挫557點
中美緊張關係再度升級，中國外交部通知美國關閉駐成都總領事館，疑似「反擊」美國日前要求中方關閉駐休斯敦總領事館。 恒指失守25000點，收報24705點，急跌557點。國指則收報10080點，跌244點。 騰訊瀉5.2%領跌大市 新經濟股下挫，騰訊（700）領跌大市，跌5.21%，收報528元；阿里巴巴（9988）跌3%，收報239元；小米（1810）挫逾半成，收報15.1元；美團（3690）跌4%，收報190.7元。 藍籌股普遍受壓，工行（1398）、中行（3988）創52周新低，分別跌1.3%、2.6%。中生製藥（1177）配股套現，全日跌8.64%，收報9.94元，為跌...
2020-07-25
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失魂魚無為而戰 國米難散「熱」
國際米蘭意甲奪冠機會渺茫，教練干地亦明言不在乎亞軍，今晚作客熱那亞未必精銳盡出。乘藍黑軍射手拿達路馬天尼斯和中場基斯甸艾歷臣持續失魂，今仗勢讓護級心切的敵軍乘虛而入，讓球主客和受讓一球「主勝」可取。（Now638、有線614、654、無線myTV Super301台周日凌晨1:30直播） 第三的國米落後榜首的祖雲達斯七分，尚餘三輪要後上封王已不切實際，即使跟第二的阿特蘭大和第四的拉素各相差僅一分，爭亞亦不符干地脾胃，並坦言接下的比賽是為下季預備，會按情況輪換。 干地輪換放眼下季 藍黑軍團意甲已兩連和，陣中更有兩條失魂魚。其中一月加盟以來十四場意甲只貢獻一球兩助攻的基斯甸艾歷...
2020-07-25
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【彭志揚車情車趣】強勢挑機
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
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余毓興指違反合約 張栢芝遭入稟 索償1276萬
謝霆鋒前妻、現年40歲的張栢芝近年主力在內地發展，自幼子Marcus出世後，不時在社交網分享親子樂相片和短片，看似生活優遊，昨日就爆出被余毓興入稟興訟指她違約，要求賠償1276萬元損失；而霆鋒女友王菲...
2020-07-25
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好好過日子——最難忘的羅宋大菜
朋友這天看我寫「羅宋大菜」，來電聊天，問我有沒有去過北京的「莫斯科餐廳」，我說當然去過。這家老牌俄國餐廳就在北京動物園附近，仿莫斯科克里姆林宮的老建築，建於五十年代中國跟「蘇聯老大哥」最親近的時候，十分宏偉。「文革」的時候，那裏是高幹子弟聚餐之地，滿餐廳穿軍裝的紅衞兵，他們將這餐廳簡稱為「老莫」，能去「老莫」吃頓飯，很「人上人」的。二○○二年我第一次組團去北京旅行，就安排了一頓飯在那裏吃，羅宋湯、牛油雞卷、罐燜牛肉，吃得七十個團友興高采烈。 我跟朋友說，令我印象最深的一次「羅宋大菜」，是小時候四五歲在上海，那時正逢中國三年大饑荒，全國鄉下不知餓死多少人，生活在大城市的人也天...
2020-07-25
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賽馬韋論——同主馬未勝 新季更着緊
眾所周知，在港養馬花費不菲，馬主擁有一匹馬以上，一個月養馬費高達六位數字。如果養在同一倉口，一季未能奏凱，支持還支持，馬主欲將馬兒轉換環境乃人之常情，但若遲遲未有行動，相信廄主新季也會更為着緊吧！ 近季主力支持苗廄的「龍城」系現役有兩匹馬，未出賽又曾受傷的「龍城皇將」應要點時間，要交成績便要靠新季五班起步的「龍城猛將」，論班底應可在泥地千二再響勝鼓。「為善聚樂」與同主的「發財好市」是團體馬，一開始便支持鄭俊偉，前駒乃低班忠心馬，惜季尾再度受傷，幸好有新希望「發財好市」，來港後首課泥閘已大勝對手，結合出自利跑新鮮及泥佳的血統，初出已要留神。文廄「紅麗舍」及「紅寶舍」新一季在低...
2020-07-25
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