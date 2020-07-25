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遊船河暢泳 中年漢遇溺亡

2020-07-25 列印
■遇溺事主被救上一艘遊艇。
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　　西貢發生遊船河樂極生悲意外，一名五十五歲姓鍾男子，與九名友人到滘西洲威士忌灣泳灘遊船河。昨午近一時，他落水暢泳期間懷疑遇溺，被人發現他在海中載浮載沉，多名在附近玩獨木舟人士見狀上前將事主救上一艘遊艇及報警。

  水警小艇接報到場，將事主救上小艇及送往水警東分區基地，再由救護車送往將軍澳醫院，送院途中救護員不停為事主施心肺復甦法急救，惜抵院搶救無效死亡。警方調查相信事件無可疑，死者真正死因有待剖屍後確定。



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