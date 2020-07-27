增128確診 三院舍爆疫﻿ ﻿25宗屬輸入 涉海員外傭﻿﻿

第三波疫情高企不下，本港連續五天確診病例過百，昨天新增一百二十八人染疫，三十五宗源頭不明。安老院舍疫情持續爆發，屯門新墟康和護老中心黃金分院再多八人確診，另十三人初步確診，全院須撤離檢疫。深水埗及粉嶺亦有院舍的院友及照顧員確診。此外，昨天新增二十五宗輸入個案，佔總確診約五分一，大部份是海員及外傭。



本地確診新增一百零三宗，當中六十八宗與早前個案相關，三十五宗源頭不明。屯門新墟「康和護老中心」新增六名院友及兩名職員確診，並有十三名院友初步確診，群組累計增至二十二人。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，染疫照顧員曾到其他樓層和隔離區去替假，所有院友都要搬離院舍接受檢疫。



屯門「康和」激增22例



深水埗元州街「敬福安老院」有一名院友確診，同層二十五名院友及職員須離開院舍接受檢疫。粉嶺香港耀能協會「賽馬會白普理華心護康中心」亦有一名照顧員染疫，有五十名院友須接受檢測。



身兼安老事務委員會主席的行政會議成員林正財表示，本港很多小型牌照院舍的環境不太理想，人手較少，很容易出現傳播，認為當局需放寬員工人手規管，避免院舍「數夠人頭」而安排員工跨院舍工作。他又指，本港即使解決了第三波疫情，防疫措施亦不可能回到五六月時的鬆懈水平，例如安老院舍的探訪人數要設限，或多以科技探訪，否則放得太鬆，反彈力度會很大。



其他確診個案方面，包括兩名的士司機，其中一人因不適向私家醫生求診，另一人透過政府大型檢測被發現。醫療機構方面，下葵涌中醫診所再多一宗確診，涉及一名中醫師。律敦治醫院一名六十四歲外判男保安亦確診，他負責在院外的士站協助交通管制，不會接觸病人。旺角稻香酒家「慶回歸」群組，再多一人確診。



再有的士司機受感染



昨日有一百多宗初步確診，包括一名駐守屯門分區的四十八歲男警員。他最後上班日為本月二十四日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。此例為警隊過去五日以來第三宗個案。



另外，輸入個案回升，昨天達二十五宗，患者包括八位海員，其中三位經多哈來港，其他分別來自英國、瑞士、菲律賓、印度。



另有九位菲傭確診，其中一人與兩名僱主一同回港，也有來自孟加拉傭工確診。其餘五位是在檢疫第十二日的檢測中確診，四人來自印度、一人來自澳洲。



