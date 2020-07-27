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上水屠房三症 涉買手及支援工

2020-07-27 列印
上水屠房三症 涉買手及支援工
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　　外國室內食品加工場早前爆發疫情，類似情況在上水屠房（右圖）上演。當局證實，上水屠房有三名工作人員初步確診新冠肺炎，其中兩人負責在豬欄趕豬隻進入屠宰線，另一人為生豬買手，當局指三人均不在屠宰線工作，並無處理肉類，但呼籲市民必須徹底煮熟肉類才進食。

　　食衞局副局長徐德義指出，政府及屠房管理層非常關注事件，上周五已加強清洗消毒屠場，加上屠場一向實施「日日清」，一直嚴守相關要求，暫時毋須關閉。

　　徐德義強調，未有科學實證明新冠病毒會通過進食途徑感染，同時提醒市民要徹底煮熟食物才進食。被問到有傳有八名屠房職員曾不戴口罩聚賭，他回應據初步消息，其中一名員工所住的大廈有人確診。他又強調，事件不會影響本港豬肉供應。

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