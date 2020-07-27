不忿被拒一起玩耍

小情侶狂摑小女孩



十三歲女童在上水被兩男女掌摑十八巴案件，涉案一對小情侶前日被警方拘捕。據悉，初步相信女事主遭掌摑，疑與不再與涉案小情侶在區內玩耍小事而起。警方表示，暴力不能解決問題，傷人一經定罪，可囚三年。







被捕少年姓林（十六歲），就讀初中，住上水清河邨；被捕少女姓葉（十五歲），泰國裔，家住葵涌，經已輟學，她和林為情侶關係。消息稱，案中遇襲女童十三歲，在上水街頭玩耍而認識涉案小情侶，且三人經常在上水街頭玩耍。近日疑女事主轉跟其他朋友前往尖沙咀消遣，沒有跟小情侶玩耍而惹來二人不滿。







上月二十九日，女事主途經上水祥龍圍邨外巧遇小情侶，雙方為尖沙咀玩樂事宜發生口角，結果女事主被二人共掌摑十八巴掌教訓，其間有其他友人將掌摑過程拍攝下來。女事主返家後向家人哭訴，翌日凌晨零時許報警獲送院。至前日女童遭掌摑的片段在網上廣傳，大埔警區反黑組探員根據線報拘捕涉案小情侶，他們涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。







大埔警區助理指揮官（刑事）莊成逸表示，由於受害人只知道掌摑者的花名，其他資料不詳，故警方偵查需時；兩疑犯無黑社會背景。警方強調，暴力不能解決問題，反而觸犯襲擊致造成實際身體傷害罪，一經定罪，最高可被判處三年刑期，呼籲年輕人勿以身試法。



