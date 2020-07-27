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陳茂波指經濟需較長時間恢復

2020-07-27 列印
陳茂波指經濟需較長時間恢復
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　　新冠肺炎疫情重創本港經濟。財政司司長陳茂波指本地疫情反覆，加上全球經濟前景不明朗，本港經濟或需要較原來預期更長的時間，才能恢復過來。



　　陳茂波發表網誌指，疫情威脅全球經濟，中美政治和經貿關係急劇轉差、地緣政治緊張局勢升溫，也為全球經濟前景增添不確定性。雖然經濟狀況仍然十分嚴峻，但收縮態勢似乎略為放緩和慢慢喘定。另外，在出口方面，內地經濟迅速恢復，為香港貨物出口提供支持，部份抵銷環球需求驟降的影響。



　　陳茂波指，政府當前最迫切的是全方位聚焦抗疫，雖然為大家帶來不便，但需在「短痛」與「長痛」之間作出艱難的抉擇。他呼籲各大小業主減租，共渡時艱。

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