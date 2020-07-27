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竹篙灣首期檢疫營舍六個月即完工

2020-07-27 列印
　　第三波疫情猛烈，位於大嶼山竹篙灣政府土地的檢疫營舍（第一期），趕及於本月十八日投入運作。發展局局長黃偉綸在網誌表示，當局透過創新的「組裝合成」建築技術（MiC），短短六個月時間內完成建造約一千四百六十個檢疫單位。

  竹篙灣（第二期）約七百個檢疫單位預計會於九月完工，而工程部門亦正積極為在竹篙灣多興建二千個檢疫單位的計劃作前期準備。

　　黃指，「組裝合成」建築技術（MiC）大大縮短工地施工時間，並有助質量控制及提升工地安全。當組件運到工地時，單位內的住宿設備、門窗、冷氣、獨立洗手間等已一應俱全，只需把一個個單位裝嵌起來，完成最後的接駁。

  曾有承建商為追回因惡劣天氣而拖慢的進度，成功在一天內裝嵌四十四個檢疫單位，即平均只需約十五分鐘裝嵌一個。



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