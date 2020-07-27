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免費病毒檢測 今起擴至小巴司機

2020-07-27 列印
　　為防公共交通工具散播病毒，運輸署擴大針對職業司機的防疫工作，繼為的士司機免費檢測後，綠色小巴及紅色小巴的司機由今日早上十一時起，可以致電熱線1836 168登記預約，於指定時段到上環林士街停車場、油麻地停車場、荃灣停車場及葵芳停車場的四個樣本採集中心接受免費檢測。

　　檢測承辦商不會備存小巴司機的個人資料，檢測結果若呈陽性，會將有關檢測樣本的序號通知運輸署，由該署將有關司機資料轉交衞生防護中心跟進。當局亦會在本周三上午和周四下午於港珠澳大橋香港口岸增設臨時樣本採集中心，方便大嶼山的司機做檢測。截至前日，運輸署收到約一萬零六百名的士司機登記，已採集樣本約八千二百八十個。

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