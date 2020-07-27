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張建宗：現無意推「禁足令」 未來兩周十分關鍵

2020-07-27 列印
　　政務司司長張建宗昨日發表網誌指，如果新冠肺炎疫情轉壞，政府會毫不猶豫果斷採取更嚴厲管控措施，進一步限制處所營業並減少市民出外的空間，但現階段無意推出「居家令」或「禁足令」，限制市民外出。

　　張建宗表示，未來兩周十分關鍵，懇切呼籲市民務必盡量留在家中，減少社交接觸和外出用膳，不要前往沙灘游泳或日光浴。他又指，中央一直十分關心香港疫情變化，支持特區政府防疫抗疫，並積極回應行政長官最新要求，在加大檢測能力和改裝亞博館為類似「方艙醫院」的工作上提供協助。

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