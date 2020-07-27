  • 2020年7月27日 星期一
  • 29º
  • 81%
熱門： 新冠肺炎醫院屠房何猷啟童黨

日報新聞 > 港聞

荃錦公路截獲六非法改裝車

2020-07-27 列印
■警方在荃錦公路設置觀察點及路障，截查車輛。
Previous Next

　　警方新界北總區及新界南總區交通部執行及管制組特遣隊人員，前晚九時三十分，在荃錦公路進行代號「火炬」的打擊非法賽車聯合行動，在荃錦公路設置觀察點及路障，截查十五輛車輛，當中有六輛私家車懷疑曾被非法改裝，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉案車輛已被拖走扣查作進一步檢驗。

　　警方發言人重申，非法改裝車輛是違法行為，對司機及其他道路使用者構成危險。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民的安全，各駕駛人士切勿以身試法。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd