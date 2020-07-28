抗疫加辣四式 聚會限兩人 全日禁堂食

第三波疫情爆不停，不明源頭病人不斷增加，迫使政府急推四項「加辣」措施抗疫，包括禁止食肆全日堂食、限聚令由四人收緊至兩人、關閉游泳池及體育場所，以及強制市民在室內外公眾地方戴口罩，由周三零時生效，為期七日。政務司司長張建宗多次強調，政府續以張弛有度的原則抗疫，又形容「禁足令」等同宵禁，影響深遠，不會輕易實施。



張建宗表示，香港疫情相當嚴峻，預料短期內難以消除社區的隱形傳播鏈，大規模爆發風險非常高，因此宣佈由周三零時起，食肆禁止全日堂食，只可外賣。商場的美食廣場亦要關閉座位，措施為期七日。至於食肆須為客人量度體溫和提供搓手液等安排，照樣維持。



戶外强制戴口罩



被問及部份人在戶外工作，禁堂食令他們沒地方用膳，一些人甚至被迫在公園進餐。張建宗回應指，上班族可買外賣回辦公室食，「但你話郊野公園嗰啲得唔得呢，嗰啲我哋無限制佢，當然唔好構成環境污染，（唔好）周圍丟飯盒喇。」他再呼籲僱主安排僱員居家工作。



運動抽煙無豁免



張建宗指，「口罩令」將擴展至所有室內及室外公眾地方，但市民飲食及服藥可以暫時不戴，至於身體精神問題等而沒法戴口罩者，只要提供合理理由，或可獲豁免。至於在室外做運動及抽煙，食衞局常任秘書長陳松青指，兩者不獲豁免，呼籲吸煙人士趁這時戒煙，強調違者須繳定額罰款二千元或最高五千元。



當局亦將四人限聚令收緊至兩人，但家人同住或在公共交通工具等可獲豁免；此外，酒吧、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、美容院、夜總會等十二類處所繼續關閉外，再加入所有游泳池及體育場所亦關閉。



被多名記者問及會否為早前的防疫措施向公眾致歉，張建宗多次強調，政府以張弛有度原則抗疫，一直有聽取專家意見，盡量平衡經濟、防疫及市民承受力三方面的要求，盡量取得最大公約數。至於會否實施「禁足令」，他回應指，「禁足令」是十分嚴厲的措施，且實行難度高，猶如宵禁，對香港影響深遠，不會隨便實施。







加辣防疫措施



1 食肆全日禁堂食，只准外賣。美食廣場關閉座位。



2 酒吧、卡拉OK及健身中心等12類處所關閉外，體育場所及游泳池亦須關閉。



3 限聚令由4人收緊至2人。



4 室內及室外公眾地方全面推「口罩令」。



（以上措施周三零時生效，直至八月四日。）