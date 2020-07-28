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單靠外賣難撐下去 餐飲業憂倒閉潮

2020-07-28 列印
■有店東表示，全面轉做外賣能否補償堂食的損失，有待觀察。
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　　政府禁止食肆全日堂食，飲食業即時墮崖，估計逾五千間食店暫停營業或提早關門。有名店表示，無得擔心，只能繼續做外賣，以求存活。

　　香港餐飲聯業協會會長黃家和指，現時有一千二百間食店暫停營業，另逾四千間提早關門，預計業界七月生意額大跌約五十億元。就算有酒樓轉做外賣生意，生意亦不樂觀。立法會飲食界議員張宇人促請政府再推援助飲食業的措施，否則將出現倒閉潮。

　　詠藜園東主楊太表示，現時堂食和外賣各佔收入一半，全面轉做外賣能否補償堂食的損失，有待觀察。她形容疫情的衝擊「前所未有」。蛇王芬負責人吳小姐說︰「無話擔唔擔心。」只能「向前衝」，繼續做外賣，求維持營業。
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