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超市穩定供應 個別貨限購兩件

2020-07-28 列印
■兩大超市指貨源供應穩定，部份貨品維持限買兩件的安排。
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　　食肆全日禁堂食，預計將會有更多市民留家煮食，對食品需求上升，昨午各超市多了消費者購物。惠康和百佳兩大超市回應，指貨源穩定，但維持部份貨品限買兩件的安排。

　　牛奶公司發言人表示，旗下超市惠康、MARKET PLACE by JASONS及3hreesixty貨品供應穩定，白米、雞蛋、罐頭及消毒用品等個別貨品，每人每單限買兩件。

　　百佳回應，個別貨品現時維持臨時限購兩件，包括白米、雞蛋、衛生卷紙、漂白水及潔手液等，每人每單限購兩件，措施會因應市場情況及顧客需求作出調整，會與供應商作緊密聯繫。
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