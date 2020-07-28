﻿單日145確診又新高﻿﻿ 首有中港司機染疫﻿

本港新冠肺炎確診病例連續六天破百宗，昨天再多一百四十五人染疫，又創單日新高，當中五十九宗源頭不明，還有六十多宗初步確診。當局首次發現一名獲豁免檢疫的中港司機確診，他居於上水，曾到訪石湖墟街市，其在內地羅湖住所的鄰居須居家隔離。此外，多間安老院舍繼續有人染疫，屯門康和護老中心再多十三人確診。政府呼籲僱主得知有員工初步確診後，先停業，再清洗場所，並向政府提供員工的資料。



一名六十二歲男中港司機上周六回港後確診，他本月十八日晚從文錦渡口岸入境內地，當時核酸檢測呈陰性，其後於二十二日經同一口岸返港，其間曾在龍崗區及其位於羅湖區蓮塘街道畔山花園小區的私人物業內逗留。患者在港居於上水彩園邨彩華樓，他曾去過石湖墟街市，於二十四日發病，其妻翌日亦不適。



內地衞生部門通報，患者所居住的畔山花園小區已封鎖，當局為小區居民採樣二千三百四十三份，檢測結果均為陰性。其羅湖住所同棟居民須居家隔離，另三名密切接觸者已送檢疫。



在昨天新增一百四十二宗本地個案中，八十三宗與早前個案有關，另五十九宗源頭未明。屯門新墟康和護老中心黃金分院再多十三人確診，累計三位照顧員及二十一名院友染病。大埔康和護老中心再多一名院友染疫，該病人與早前確診者在同一病區，當局視察院舍後會決定是否要將該病區的院友送檢疫。而屯門大興邨扶康會潔康之家及粉嶺東華三院寶鐘全英安老院，分別有殘疾人士照顧員及護士確診。兩院舍人士均須接受檢測，惟殘疾人士難以取樣本，當局會再研究如何取樣。



上水屠房有兩人確診後，二至三人初步確診，屠房會大清洗。青衣南消防局、屯門中央廣場富臨酒家、旺角維景酒店海港酒家等群組亦分別再多一人確診。沙田醫院及威院分別有精神社康護士及內科護士初步確診，他們亦有家人染病，醫管局相信並非院內感染個案。另再有一名病人捐血後確診，接受輸血人士的檢測結果呈陰性。



此外，本港再多四名患者不治，他們年齡由七十六歲至九十五歲，本港累計二十二名新冠病人病逝。



