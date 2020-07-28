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美股中段升90點

2020-07-28 列印
　　市場憧憬華府有新一輪刺激經濟措施，美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二六五六○點，升九十點；納指則報一○四六八點，升一百零五點。滙控美國預託證券價格見三十五點○八港元，跌零點二七港元；騰訊則見五百二十七點七港元，升七點七港元。紐約期金報每盎司一九百三十四點三美元，升三十六點八美元；紐約期油則報每桶四十一美元，跌零點二九美元。

　　經濟數據方面，美國六月耐用品訂單按月增長百分之七點三，較預期的百分之七增長為高。扣除運輸的耐用品訂單按月增長百分之三點三，低於預期的百分之三點六增長。
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