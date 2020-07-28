港澳辦抨少數人阻中央助港抗疫

國務院港澳辦發言人昨天表示，中央政府高度關注近期香港爆發的新一輪新冠肺炎疫情，非常關心香港居民的身體健康和生命安全，將為香港特區抗擊疫情提供一切必要支持。



港澳辦又批評，有少數人甚至是醫護人員在政治偏見和政治操弄企圖的驅使下，挖空心思拋出一些奇談怪論，甚至造謠污衊，以阻撓中央有關部門和內地有關地方對香港抗疫的支持，斥這種為達到政治目的而罔顧市民生命安全的行為令人不齒，應當受到全社會的譴責和唾棄。



發言人提到，本月初香港新一輪疫情後，特區政府迅速果斷採取一系列嚴格的防疫抗疫措施，體現出民眾至上、勇於作為的擔當精神，但由於疫情快速蔓延，香港核酸檢測能力已無法滿足需要，醫療系統已接近飽和，隔離檢疫設施日益吃緊。香港社會各界紛紛表示希望中央政府對香港予以援助，特區政府也就此向中央請求。



中央關注港新一輪疫情



發言人強調，生命寶貴，防疫至重。然而在香港疫情蔓延的非常時期，卻有少數人甚至是醫護人員在政治偏見和政治操弄企圖的驅使下，挖空心思拋出一些奇談怪論，甚至造謠污衊，以阻撓中央有關部門和內地有關地方對香港抗疫的支持。這種為達到政治目的而罔顧市民生命安全的行為與臭名昭著的「政治攬炒」同樣令人不齒，應當受到全社會的譴責和唾棄。



港澳辦強調，盡快阻斷疫情傳播是香港當前壓倒一切的任務，希望香港社會各界齊心協力、共赴時艱，全力支持和配合特區政府的各項防疫抗疫舉措，與中央有關部門和內地有關地方緊密合作，克服一切困難，排除一切干擾，聚精會神防控疫情，盡快恢復社會經濟正常秩序。



港澳辦相信，在中央的大力支持下，在內地的幫助下，香港一定能夠再次取得勝利。