  • 2020年7月28日 星期二
  • 33º
  • 57%
熱門： 禁堂食張建宗袁國勇新冠肺炎BNO

日報新聞 > 港聞

兩街市檔戶及送貨漢 拒戴口罩遭食環控告

2020-07-28 列印
　　食環署昨指三名人士因在街市範圍內沒有佩戴口罩，違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》的有關規定被檢控，是食環署首次控告違反《規例》有關規定人士。

　　自在室內地方須佩戴口罩的規定實施後，食環署人員昨巡查時，發現兩名分別在北河街街市及土瓜灣街市的檔戶，及一名送貨到瑞和街街市的男子，在街市範圍內沒有佩戴口罩，經勸喻無效後，食環署人員檢控該三名人士。任何人未有按規定佩戴口罩即屬犯罪，最高可處罰款五千元或被定額罰款二千元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd