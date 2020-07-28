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疫下多人現抑鬱等症狀 日本實施精神健康調查

2020-07-28 列印
■巴西確診人數居全球第二，僅次美國。 資料圖片
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　　新冠肺炎疫情嚴峻，全球超過一千六百一十三萬人確診，逾六十四萬人死亡。日本累計有逾三萬零四百人確診，因應疫情避免外出及停業要求導致不少人出現抑鬱症狀等精神問題，日本厚生勞動省決定將首次在全國實施精神健康調查，以一萬人為對象，最快下月在網上開始。

　　拉丁美洲成為最多個案地區，包括巴西、墨西哥等確診數字累計確診近四百三十三萬，首度超越美國和加拿大的確診總和。巴西累計確診近二百四十萬宗，逾八萬六千四百人死亡，確診和死亡病例均居全球第二，僅次於美國。巴西里約取消明年新年慶祝活動。

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