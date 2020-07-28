三人涉破壞公眾體統被捕 女網紅開房直播性虐

女網紅酒店房間直播性虐胖男遊戲被捕。一名女網紅「搣時潘」涉嫌前日與一名女伴，帶同一名男子在油麻地一間酒店房間大玩性虐遊戲及網上直播，同行還有一名男攝影師。有網友疑發現他們行為有犯法之嫌報警，警方調查後拘捕涉案三名男女。



被捕三人，其中兩名女子均為二十五歲，據悉，兩人均為網絡影片主持人，包括暱稱「搣時潘」的姓潘女子，以及網名「圓咕碌」、前中大學生姓黃女子；兩人共同開設補習社，亦分別有售賣艷照和裸照，前者今年三月初在男友區議員深水埗劉家衡的議員辦事處外，因辦事處門口張貼「藍絲與狗不得內進」，與到來抗議的一批市民發生衝突，遭警方以涉嫌傷人拘捕。另一被捕人為拍攝性虐過程的三十四歲姓宋男攝影師。



網上流傳兩條短片，其中一條稱案發於前午約五時許，「搣時潘」與「圓咕碌」帶同一名約三十至四十歲，身材肥胖男事主抵達彌敦道一間酒店客房，與男事主玩性虐遊戲，攝影師從旁拍攝及進行網上直播。片段中見潘女向男事主高聲喊話：「你知唔知拍AV要除衫？嗱咁啦，我除一件你除一件。」胖男聞言脫去上衣。其間潘女手持皮帶作勢「鞭打」胖男，然後將一隻高踭鞋遞給對方舔鞋底，事主事後感到「好污糟」，跑往洗手間漱口。其後胖男將短褲褪至膝蓋位置，再被潘女以皮帶鞭打手掌及右大腿合共三十二次，片段隨即結束。另一網上片段可見，多名警員抵達現場調查，發現被虐胖男已離去，要求兩女致電對方前來交代事件，但兩女似乎沒法成功聯絡。



警到場拘兩女一男



警方表示，警員接獲有人拍攝不雅影片的舉報後，到場初步調查後，以涉嫌「破壞公眾體統」拘捕兩名二十五歲女子及一名三十四歲男子，案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。



兩段影片經網上流傳引來熱議，有網民稱一名胖男經常在潘女的社交網站留下涉嫌性騷擾言詞，相信女方因此設計報復，又懷疑胖男智力較低，故此被哄騙受虐。



