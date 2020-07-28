  • 2020年7月28日 星期二
  • 33º
  • 57%
熱門： 禁堂食張建宗袁國勇新冠肺炎BNO

日報新聞 > 港聞

邵家臻不獲浸大續約 港大今商戴耀廷教席

2020-07-28 列印
■邵家臻認為校方不續約為政治打壓，有關決定並非意外之舉。
Previous Next

　　社福界議員邵家臻因二○一四年佔領行動案而被判囚八個月，於今年初曾收到浸會大學的通知，指會檢視他的教學工作。他於昨天正式收到浸大的電郵通知，指新學年不會再續約，現有合約於今年八月三十一日結束。邵家臻認為屬政治打壓，有關決定並非意外之舉。

　　他指校方欠他不續約的理由，在浸大教書多年，教學表現評核一直取得優秀級別，會向校方上訴。浸大指根據既定政策及程序處理所有合約事宜，基於私隱理由，不會透露個別個案的詳情。浸大教職員工會表示不能接受，批評校方在內部調查委員會未有結論之前就解約。

　　另外，港大校委會今日召開會議討論法律系副教授戴耀廷的教席去留。香港大學學生會向港大校委會發公開信，認為不需開除戴的教席。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd