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《人民日報》批「攬炒派」 藉「憲制武器」癱瘓香港

2020-07-28 列印
　　《人民日報》海外版發表文章，批評「攬炒派」妄圖奪取立法會「35+」，沒有建設香港、改善民生之心，更要以「大殺傷力憲制武器」癱瘓香港的政治、經濟和社會運作。

　　文章以「香港需要甚麼樣的立法會？」為題，批評負責協調泛民「初選」的戴耀廷偷換概念，辯稱「反對派的『天職』就是反對」，「攬炒派」進入立法會的目的是為癱瘓政府，最終「攬炒」香港，又指「終極攬炒」是窮途末路者的喪心病狂。文章認為，要選能夠理性論政、推動民生改善的民意代表，還是醉心政治惡鬥的「攬炒狂魔」，將取決於每一位香港市民的選擇。

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