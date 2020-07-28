《人民日報》批「攬炒派」 藉「憲制武器」癱瘓香港

近年有感在賽馬傳媒的世界裏，專業價值一直在下降，在我過往撰寫的稿件中，這個話題已提出過不下十次八次。最近與友人談起，其實這個情況不止出現在賽馬傳媒，而是遍佈所有範疇，這是因為當網絡世界充斥愈來愈多資訊，打開谷歌、維基，所有人都可以輕鬆地吸收如罐頭般的知識，只須稍加包裝加上靚的擺盤，便可變成自己的理論，但實際上轉來轉去其實都是一樣的東西，而且真偽也成疑，心水清的朋友當可明白。 但不能抹殺的是，這是無可避免的時代轉變，真正具經驗、專業知識的人，如何去捍衞自己的位置，也是一個熱門話題。因為料子不夠的人，如果滿足於現況而不自強，能夠存活的時間也不會多，世代輪換愈頻繁，質素只會愈參差...

2020-07-28