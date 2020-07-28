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黃之鋒回覆選舉主任 無意推「民主自決」主張

2020-07-28 列印
　　參選立法會九龍東的前香港眾志秘書長黃之鋒回覆選舉主任查詢，指無意推動「民主自決」的主張，而香港眾志已經解散，亦曾更改章程，不以香港獨立為自決前途的選項。他強調自己無能力亦無意圖借助外國力量對中國及香港施壓，亦從來沒有借助外國力量於本地從事政治活動。

　　他認為，選舉主任似要為他羅織違反《國安法》的罪名，多於核實其參選資格。九龍東其他候選人包括工聯會鄧家彪名單、民建聯黎榮浩名單、人民力量譚得志、公民黨譚文豪、觀塘區議員李嘉達及報稱獨立的謝偉俊。

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