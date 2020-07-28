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內媒指滙豐邀會面「構陷」孟晚舟

2020-07-28 列印
內媒指滙豐邀會面「構陷」孟晚舟
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　　中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟引渡案，央視轄下的中國國際電視台（CGTN）訪問消息人士，指二○一三年孟晚舟與滙豐高層會面是由滙豐提出，這次會面成為引渡案的關鍵。滙豐早前曾發聲明，指集團對華為沒有任何惡意，也沒有「構陷」華為。對於今次的報道，滙豐發言人指不作評論。

　　在北京，外交部發言人汪文斌表示，加拿大應美方要求無理拘押孟晚舟，質疑加拿大實際上是被美方利用；希望加拿大一方盡快妥善解決孟晚舟事件。

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