﻿建築公司15人確診﻿﻿ 寫字樓有人不戴口罩﻿

第三波疫情入侵建築界。堅城（梁氏）建築有限公司十五名辦公室員工及家屬染疫，並有兩人初步確診，肇因或與部份職員在辦公室內不戴口罩有關，他們亦一同用膳。近日亦有地盤出現零星病例，有地盤工人和紮鐵工人中招。當局指，昨天新增一百零六宗確診病例，疫情未見回落，但相信最新的防疫措施正發揮作用。



本港連續第七日確診人數過百， 九十八宗本地病例中，有四十八宗與早前個案有關，其餘五十宗源頭未明。衞生防護中心網頁前晚更新資料，顯示新增一個涉十三人的辦公室群組，惟在當日記者會上未被提及。中心傳染病處主任張竹君昨在記者會上指，堅城群組累計十五人確診及兩人初步確診，涉十多名職員及幾名家屬。



多個地盤現確診個案



張竹君指，堅城的辦公室位於觀塘創紀之城三期，有人在辦公室內不戴口罩，並一同用膳，中心會調查患者曾否到過地盤。就有傳這群組涉一個位於山頂加列山道的地盤，她指早前有部份源頭不明個案為地盤工、散工，涉位於大圍、西九龍等地盤，亦有兩名啟德地盤的紮鐵工人染疫，但未見暫未見有大型感染，或患者曾在同一地盤工作，中心會作調查。



張承認，前日於記者會漏報堅城群組，指每天很多個案，亦並非全部個案資料都在手中。她稱，盡早將病人送院及隔離密切接觸者，比流行病學關連重要，而未來涉及七至八人以上的群組，以及有機會發展成大型群組的小型群組，將在記者會公佈。



此外，粉嶺蓬瀛仙館一名管理人員確診，早前已有兩名曾到該處開會的人士中招。安老院舍方面，屯門康和護老中心再多四人確診，亦有三至四人初步確診。大圍救世軍隆亨長者之家多一名廚師染疫。香港仔東華三院賽馬會健怡之家有一名照顧員確診，其家人亦確診。另有一名禮頓道崇恩老人院職員，經政府大型檢測被發現初步確診。



港泰群組再有人病逝



張竹君表示，昨日公佈的確診數字略有減少，或與樣本交接有關，強調並非疫情回落，仍須觀察疫情是否到頂。但她相信，現行防疫措施有發揮作用，否則個案數字會以倍數上升。



此外，一名八十五歲男病人昨午病逝，他屬港泰護老中心群組。本港累計二十三名病人離世。



