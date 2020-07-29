陳肇始：豁免檢疫者為疫源有實證支持

政府早前表示，豁免檢疫人士是新一波疫情源頭的說法屬誤解。理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒指出，其團隊發現九龍東一帶患者的病毒株與來自菲律賓的輸入個案極為相似，禮頓山群組的病毒株更與染疫哈薩克機組人員相同，後者抵港後居住在銅鑼灣皇冠假日酒店，鄰近禮頓山。團隊推斷本港第三波疫情爆發，很可能是由輸入個案導致。



病毒株與菲個案相似



港大公共衞生學院院長福田敬二表示，他與另外三位專家組成員均認為，新一波疫情的部份確診個案，源於沒有被仔細監控的群組，例如獲政府豁免檢疫的海員和機組人員所引發。他認為，新一波疫情的確診數字或已「見頂」，若今日起實施的新措施有效，確診數字將會在未來一至兩周內回落。



食衞局局長陳肇始回應指，第三波疫情感染源頭來自豁免檢疫人士的說法有實證支持，故嚴肅跟進豁免檢疫安排。她指確診者的病發日期主要集中在七月中，相信確診數字已見頂，希望最新防疫措施將確診數字壓下去。



