確診者等四日未送院 斷糧被逼外出

確診病例太多，當局未能安排入院，負面情況浮現。立法會議員葛珮帆透露，沙田某屋苑有一名患者確診四日後仍未送院，由原本沒有病徵，現時病徵漸明顯，即使曾致電衞生署及999，只獲回覆叫他等候，其家人亦正等候往檢疫中心。葛珮帆指，這一家人原本沒有打算出街，並等候政府送物資，但一直沒有回音，由於物資短缺，只能「包實」自己落街。她表示，另外接獲最少兩宗確診個案求助，分別是獨居及沒有人照顧，也是出現「糧盡」情況，要自行落街購物。



另外，據悉北區一名四十歲女子上周三證實確診後，等候四天仍未獲送院，被迫留在家中，最終她的兩名兒子其後亦確診，不排除是由母親傳播，出現家庭群組爆發。對於有確診者表示，要等數天才獲安排入院。醫管局總行政經理張子峯表示，他們已「密密手做」。



