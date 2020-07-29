  • 2020年7月29日 星期三
  • 29º
  • 83%
熱門： 新冠肺炎牛陣陳智思新居屋陳肇始

日報新聞 > 港聞

美研製疫苗見曙光 三萬人最後階段測試

2020-07-29 列印
■內地亦在研製疫苗。新華社
Previous Next

　　全球新冠肺炎疫情大流行，各國日以繼夜研製疫苖，漸見曙光。美國生物科技公司Moderna研發的疫苗，周一起進入第三階段最終臨牀測試，為三萬人注射疫苗。若證實疫苗安全有效並獲當局批准生產，可望今年底面世。中國國務委員兼外交部長王毅表示，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

　　截至昨天，新冠肺炎全球確診病例超過一千六百三十九萬宗，累計死亡逾六十五萬宗。美國至今確診病患逾四百四十三萬人，累計逾十五萬人死亡。內地過去一天新增六十八宗新冠狀病毒確診個案，六十四宗屬本地感染，再創三月初以來最大單日增幅，累計個案增至八萬三千九百五十九宗，四千六百三十四人死亡。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd