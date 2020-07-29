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美股中段跌119點

2020-07-29 列印
　　美國肺炎疫情持續，而大型企業的季度業績未有驚喜，外圍股市昨晚受壓。

  美國中段杜指報二六四六四點，跌一百一十九點；納指則報一○四九一點，跌四十四點。滙控美國預託證券價格見三十五點三九港元，升零點五九港元；騰訊則見五百四十點八二港元，跌二點六八港元。
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