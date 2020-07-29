解決踎街食飯「用餐房」出租

為抵抗第三波疫情，港府今天起禁止食肆全日堂食，只准外賣，不少外出工作市民為用膳地方而苦惱。網上流傳有人出奇招應對，出租房間或改用廁所作食飯地點，創意無限。



網上瘋傳圖片，顯示中環街頭有租務告示牌，指中環街市旁有房出租，專供人食午飯之用，一人每小時三十元，二人同行每小時五十元。亦有網民上載圖片，顯示一家電器公司在男洗手間門口張貼告示，由今日開始中午一點至兩點，廁格改為食飯地方 （小圖），勸告員工「請於十二點前大便」，但未知是否惡搞。



此外，有網民在facebook發文，引用藝人盧海鵬《幾許瘋語》的歌詞，自嘲沒地方食飯的境況：「唔想踎響街邊呆望政策急也亂，似個瘋漢四處偷看食飯擰轉面，徐徐𠼱出豬骨回望以往的片段，幾許瘋語我也經過大話更自然。」



