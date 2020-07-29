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前線用膳難 建造業促彈性處理

2020-07-29 列印
■市民被禁堂食，唯有戶外找辦法用膳。
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　　香港建造業總工會發聲明，指不少工地判頭及前線工人反映工地未能提供安全合適的地方用膳，希望政府因應不同工作場所環境，體恤前線工人，作彈性處理。

　　食衞局局長陳肇始稱，明白措施會為市民帶來不便，但希望大家可以理解，一齊咬緊牙關度過。她又提醒，市民若在公園進食外賣，要緊記坐開一點。

　　此外，香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，實施全日禁堂食後，會再有五百間食肆停業，連同提早關門的食肆，有近三成業界，即七千間食肆受影響，若措施維持至八月，會令業界損失約七十億元。

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