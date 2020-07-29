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箭豬困引水道獲救 愛協交獸醫檢驗

2020-07-29 列印
■一隻成年箭豬困引水道內。
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　　一隻成年箭豬，昨晨近八時，被困在荃灣芙蓉山近城門水塘一條近三米深的引水道內，一名姓黃晨運女子發現報警。消防及警員到場後，通知愛護動物協會協助。愛協督察與消防員爬落引水道內，以繩網包抄後，成功救起箭豬。事後由愛協帶走交獸醫檢驗，證實箭豬沒有受傷，稍後將放回原居地。

　　愛協稱，去年共有九十九宗動物被困引水道的個案。由於引水道的設計是沒有防止動物誤墮的設施，一旦動物誤墮引水道，再加上雨季的洪水湧進，動物的生命隨時岌岌可危，呼籲市民若發現野生動物遇險，切勿觸摸牠們，並致電愛協二十四小時拯救熱線二七一一 一〇〇〇通知愛協督察協助。

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