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紐西蘭暫停與香港引渡協議

2020-07-29 列印
■紐西蘭外長彼得斯昨指不再相信香港司法系統完全獨立於內地。
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　　香港實施《港區國安法》引起多國關注，紐西蘭昨日宣佈，暫緩與香港的引渡協議，同時更新對港旅遊警示，建議國民不要前往。在北京，外交部宣佈香港暫停與英國、加拿大及澳洲的司法互助協議。港府其後向三國的領事館發通知，暫停履行有關協定。

　　紐西蘭外長彼得斯昨指不再相信香港司法系統完全獨立於內地。在北京，外交部發言人汪文斌批評，該三國是粗暴干涉中國內政。

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