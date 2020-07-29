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政府全民派萬元 逾35萬市民今起收錢

2020-07-29 列印
　　政府昨公佈本月十八日或之前以書面登記領取一萬元的市民，將提早於今日起收錢，較原訂提早五日，涉及逾三十五萬人，截至周一已有逾五百五十萬名市民收錢。

　　該批合資格市民即一九五六年至一九七○出生的人士，今日起開始收到款項或領取支票通知。

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