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市民跪地開餐 政府今闢飯堂補鑊

2020-07-30 列印
Aaron Chu 提供圖片
■打工仔酷熱天時想方設法在戶外醫肚。
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        全面禁食肆堂食令實施一天，大批打工仔昨天中午在街頭捧飯盒醫肚，烈日當空，更一度下雨，為兩餐乜都肯制，苦不堪言。有市民目擊一名男子進餐廳買外賣後，苦無食處，惟有以餐廳外的石壆充當餐桌，跪下進食，境況淒涼。勞工界批評防疫政策沒有顧及打工一族的用膳需要。港府急急補鑊，今天將開放十九個社區中心及會堂給市民用餐。
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