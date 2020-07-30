﻿上班族醫肚捱日曬雨淋﻿﻿ 地盤闢用餐區方便工友﻿

禁食肆全日堂食法例昨天起一連七日實施，上班一族被逼「捐窿捐罅」解決午餐，有人在街頭席地而坐，甚至跪地或在廁所用餐，部份地區中午下雷雨，打工仔十分狼狽，民怨沸騰。建築界指情況不理想，稱已盡量安排地方予工人食飯。有立法會議員促請政府開放食店部份空間，容許二人一枱堂食。政府昨晚回應指，今日會開放十九間社區中心予市民用餐。



酷熱天氣警告昨天生效，中午時份部份地區有驟雨，不少上班一族在街邊席地而坐，一邊避雨一邊食飯盒；一名伯伯在餐廳外的圍欄邊跪地而食；亦有打工仔在巴士總站地上或天橋梯級食飯盒，部份人更無奈在廁所內進食。



香港建造商會行政總裁謝子華指，工人在路邊吃飯情況不理想，商會早前已要求會員公司提供通風、遮蔭、乾淨和有枱櫈的地方，讓工人分時段進食，但各區情況不同，無法在全港一千多個工地都落實安排，強調會盡量提供協助。新鴻基地產則指，已為旗下地盤設立用餐地點，方便工友分批在較舒適及衛生環境下進食。若環境許可，新地將設置基本分隔及獨立座位，或安排工友於適當社交距離下用餐，強調盡力數日內為大型地盤設立用餐設施。



議員及飲食界批「一刀切」



經民聯立法會議員林健鋒說，眼見市民在烈日當空下食飯，十分心痛，批評政府措施不應「一刀切」，建議應容許部份食肆開放堂食，例如限制二人一枱等。立法會議員田北辰去信特首林鄭月娥，建議政府開放體育館、社區會堂等政府場地，供市民入內用餐。



政府昨晚回應指，今日起由上午十一時至下午三時開放全港十九間社區會堂或社區中心，供有需要市民用餐，強調明白全日禁堂食會令市民感到不便及困難，但希望市民盡力配合，共渡時艱。



政府未反應之前，有宗教團體為民解困，灣仔星街聖母聖衣堂在facebook發文指，早上七時至晚上十時提供地方予市民「祈禱、休息、食飯」。位於長沙灣道的中國基督教播道會恩福堂由昨日起至八月四日，每早十一時至下午三時開放給市民，以「一人一枱」的方式用餐。



叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍認為，政府並無全面收緊抵港人士的免檢疫措施，不在源頭控疫，僅全面禁止堂食，令飲食業界首當其衝，預料新措施下，業界生意大跌九成。



衞生防護中心傳染病處主任張竹君回應記者提問時稱，戶外進餐相比堂食受感染的風險為低，但市民應保持社交距離，用餐完畢即離開。至於在廁所進餐，會有衛生問題，或引起食物中毒。



