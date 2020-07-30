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儲局維持利率不變

2020-07-30 列印
　　美聯儲局今晨公布，維持利率介乎0至0.25厘不變，符合市場預期，儲局承諾動用所有政策工具支持經濟，並重申維持低息直至有信心經濟重回正軌。美國周三股市向好，杜指中段報二六四七六點，升九十七點。滙控美國預託證券價格見三十七點四五港元，升零點八五港元；騰訊則見五百五十四點一三港元，升十五點一三港元。
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