﻿港確診破3000關﻿﻿ 瑪嘉烈員工染疫﻿

本港新冠肺炎確診個案突破三千宗，再多一百一十八宗病例。瑪嘉烈醫院有四名支援服務員初步確診，當中三人同於醫院荔景大樓康復病房工作，有兩人更是醫院宿舍同房，暫有十六名職員須送檢疫。當局仍在調查相關感染途徑。



本港新增一百一十三宗本地個案，當中四十六宗源頭不明，另有八十多宗初步確診。醫管局總行政經理何婉霞公佈，瑪嘉烈醫院荔景大樓康復病房R4S有一名員工初步確診，他負責照顧病人，於本月二十三日曾入住醫院宿舍，最後上班日為二十四日的通宵更。與其居住在同一宿舍房間的同事亦初步確診，該宿舍有六人被列作密切接觸者。另有十名員工曾與他們一同用膳，亦須檢疫。



建築公司多四人確診



一名與上述員工在同一病房工作的職員亦初步確診，涉事病房已停收新症及安排出院。三人工作時均有戴口罩，沒有病人被列為密切接觸者。



該院另有一名腫瘤科專科門診支援服務員初步確診，他最後上班日是為本月二十七日，負責幫病人量度血壓，工作期間有戴上口罩，沒有病人及同事被列為密切接觸者。



何表示，當局仍在調查上述四人的感染途徑。此外，明愛醫院兩名內科病人確診，他們分別在上周六及周日確診，十五名同病格病人被列為密切接觸者，檢測結果均呈陰性。



另外，堅城（梁氏）建築公司群組增加四人染疫，有部份堅城患者曾到山頂加列山道地盤，但大部份人在觀塘辦公室工作，當中有人無戴口罩。而赤鱲角「麗豪航天城酒店」地盤亦有三名建築工人初步確診，至少六十名同工種工人須作檢測。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，暫時未見有地盤出現大型爆發，目前共計十多名地盤工染疫，涉港九新界多項工程。



伊院女病人不治



安老院舍方面，屯門康和護老護老中心再多四名院友及兩名員工確診；賽馬會屯門盲人安老院有一名護理員染疫；粉嶺東華三院寶鍾全英安老院有兩名職員確診；李鄭屋順寧道敬福護理院亦有一名院友初步確診，該院部份人士有病徵，已到急症室作檢測。



此外，一名七十六歲女患者昨早病逝，她有多種長期病患，屬伊院A6內科病房群組。本港累計二十四名病人離世。



