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醫管局新專線 聯絡滯留在家病人

2020-07-30 列印
　　公院隔離病房緊張，近期每天都有逾百名確診者留家等候入院。醫管局總行政總理何婉霞表示，明白仍在等待入院的病人感心急及無助，故已抽調護士成立新電話專線，今日起會主動聯絡相關病人，了解其情況，並提供健康資訊，入院須知，以及感染控制等事項。她再次為病人延遲入院致歉。

　　目前公院隔離病牀及病房的使用率已達約八成，局方至今已安排超過二百五十名病人到二線病牀，約一百三十名病人到鯉魚門社區隔離設施。何婉霞預告，亞博社區治療設施最快可於本周六投入服務，預料可提供五百張病牀，會研究可否再作擴張。局方近期又會在東區醫院作新過渡安排，篩選較年輕及病情穩定的病人轉到鯉魚門設施，直至亞博設施投入服務。

　　此外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，現時將密切接觸者送往檢疫的安排「有少少慢」，指相關人數實在太多，同事要接送近二百人，希望相關人士耐心等候，保持個人衞生。

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