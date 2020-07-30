醫管局新專線 聯絡滯留在家病人

目前公院隔離病牀及病房的使用率已達約八成，局方至今已安排超過二百五十名病人到二線病牀，約一百三十名病人到鯉魚門社區隔離設施。何婉霞預告，亞博社區治療設施最快可於本周六投入服務，預料可提供五百張病牀，會研究可否再作擴張。局方近期又會在東區醫院作新過渡安排，篩選較年輕及病情穩定的病人轉到鯉魚門設施，直至亞博設施投入服務。
此外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君承認，現時將密切接觸者送往檢疫的安排「有少少慢」，指相關人數實在太多，同事要接送近二百人，希望相關人士耐心等候，保持個人衞生。
全面禁食肆堂食令實施一天，大批打工仔昨天中午在街頭捧飯盒醫肚，烈日當空，更一度下雨，為兩餐乜都肯制，苦不堪言。有市民目擊一名男子進餐廳買外賣後，苦無食處，惟有以餐廳外的石壆充當餐桌，跪下進食，境況淒涼...
2020-07-30
周二網絡傳出九十八歲的台灣的前總統李登輝病逝消息，多位公眾人物紛紛發悼文。不過昨日院方澄清，李登輝仍在醫院治療中。昨早台灣的總統蔡英文與副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌均赴醫院探視，及後其妻曾文惠亦到場探望李登輝。蔡英文及後表示，希望眾人為李登輝祈福。李登輝是本年二月因喝牛奶嗆到，住進台北榮民總醫院。李登輝一生備受爭議，是台灣首位全民直選產生的總統。
2020-07-30
英國億萬富豪布蘭森的太空旅遊公司維珍「銀河公開」周二公開太空船二號（SpaceShipTwo）級太空船「團結號」（VSS Unity）的內部設計。由艙內設有六個靠背座椅，更有十二個圓形大窗戶，確保乘客...
2020-07-30
據星島地產網報道，受疫情肆虐影響，樓市觀望氣氛籠罩，二手再錄低市價成交，當中不乏蝕讓離場，其中荔枝角美孚新邨中層單位以每方呎約1.26萬易手，低市價約15%，另外，大埔逸瓏灣3房戶亦以呎價1.12萬售...
2020-07-30
美國疫情起伏不定，市場對其經濟復甦的憂慮持續擴大，美元近期一路向下，金價則勢如破竹，美國聯儲局公開巿場委員會結束兩日息口會議，一致決定維持利率不變，聯邦基金利率的目標範圍仍然是0至0.25厘，符合巿場...
2020-07-30
澳職前六名將躋身季後賽，僅排第六的阿德萊德聯現已不容有失。幸好，射手基斯甸奧薛夫連續兩輪皆有士哥，今午聯賽中立場有力領軍擊敗近況平平的珀斯光輝，主勝無問題。 （Now639、有線615、655、無線myTV Super302台今午5:30直播） 受新冠肺炎疫情影響，澳職復賽後所有比賽移師中立場進行，常規賽也縮短至廿六場。阿德萊德聯現僅以一分之微力壓打少兩場的西部聯排第六，故今仗不勝無歸，而領軍取勝重責交到基斯甸奧薛夫手上。此子復賽後兩仗入兩球，有力率隊完成任務。 奧薛夫乘虛而入 排第五的珀斯光輝少打一場仍領先阿德萊德聯三分，但復賽以來演出平平，僅得一勝一負，該場勝仗...
2020-07-30
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
麥德羅是娛樂圈首批確診新冠肺炎的藝人，原本經過12日留醫診治，出院有望，怎料病情突然轉差，昨日更要轉院「重新醫過」，他直認是「鬆懈」惹的禍！其同告確診的好友劉少君則出院有期，有機會下周回復自由。而自我...
2020-07-30
為了加強抗疫，港府由昨天起禁止食肆全日堂食，為期七天。昨日午膳時間所見，大批打工仔無室內容身之所，要在大熱天時下席地用膳，見之令人心酸。防疫保命，至為重要，當局推行更嚴厲社交距離措施，有其必要，但事前沒有考慮周詳，並無顧及打工仔的基本需要。政府和僱主應急須改善，靈活變通，盡快提供更多適宜用膳的場所。 昨天網上瘋傳多張照片，有打工仔坐在公園、街邊、樓梯間進食飯盒，烈日當空，人人滿頭大汗；亦有工會指出，有工人在沙塵滾滾的地盤用膳，甚至有清潔工人在廁所或垃圾房醫肚，網上怨聲四起，反映當局強推防疫措施，並無預計對大眾引起的不便，即使官員呼籲忍耐，也難掩市民的不滿。 建築界即時為地盤...
2020-07-30
本報昨日報道，馬會原先安排二十四匹現役馬，於昨晨由沙田馬場運往從化馬場，可是前晚馬會發出指令，延遲有關運馬安排，至另行通告為止。此舉極可能跟近日香港新冠疫情轉趨嚴峻，內地方面收緊港人入境程序有關。 馬場浮世繪
2020-07-30