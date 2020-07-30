戴耀廷遭港大辭退 將向林鄭提上訴

港大校務委員會前日大比數通過解僱法律系副教授戴耀廷。戴耀廷昨日在社交網站表示，決定向港大校監、即特首林鄭月娥，就辭退的決定提出上訴。雖知上訴不可能成功，但不會讓林鄭月娥在傷害香港學術自由的事上置身事外，強調大學以外勢力推翻大學的決定是昭然若揭。至於會否提出司法覆核，則有待與律師團隊商量。



戴耀廷公開了向大學提交的文件，其中給予校委會的書面陳詞指，港大教務委員會早前已建議保留其教席，校委會沒有理由不跟從，但校委會在沒有「好的因由」情況下，終止了對他的聘任。



文件又提到，戴耀廷沒濫用教師的權力，被判監後，亦沒影響其學術聲譽或校譽，近期更有倫敦的學院給予他訪問學者的職位，印證教委會認為他適合在大學教書的說法。



