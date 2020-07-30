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全美450萬確診 15萬人死

2020-07-30 列印
全美450萬確診 15萬人死
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　　全球新冠肺炎病例確診截至昨日累計逾一千六百八十萬宗，逾六十六萬人死亡。總統特朗普在每日疫情記者會重申，相信抗瘧疾藥物羥氯喹對治療新冠病毒有效，指不少醫生都持相同想法。美國單日新增逾六萬四千宗確診個案，累計近四百五十萬人確診，十五萬人死亡。

　　英國收緊對西班牙的旅遊限制，首相約翰遜本周二表示，有跡象顯示歐洲多國或再爆發新一波疫情，有必要採取果斷措施。德國亦更新西班牙的旅遊警示，建議國民勿前往西班牙北部三個地區，包括亞拉貢、加泰隆尼亞及納瓦拉，指當地疫情令人非常憂慮。

　　內地昨天新增一百零一宗新冠肺炎確診個案，九十八宗為本土病例，累計確診病例八萬四千零六十宗，死亡病例四千六百三十四宗，有七萬八千九百四十四人康復。

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