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王毅與藍韜文通話 強調港事務屬華內政

2020-07-30 列印
　　中國國務委員兼外長王毅與英國外相藍韜文通電話，討論到兩國關係及香港問題等議題，王毅表示，英方近期就香港國安法的一系列言行，違反不干涉別國內政這一國際關係基本準則，強調涉港事務是中國內政，重申《港區國安法》是為了彌補香港長期以來的法律漏洞。

　　另外，王毅在與法國外長勒德里昂通電話時，批評美方出於政治考量，毫無道理地對中國進行全方位打壓，不斷挑釁中國的核心利益，這些行徑突破「霸道」的表現，中方將堅決反制。

　　澳洲早前暫停執行與香港的引渡協議，澳洲外長佩恩表示，無意損害澳洲與中國雙邊關係重要，但強調不會做違背澳洲利益的行為。

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