王毅與藍韜文通話 強調港事務屬華內政

另外，王毅在與法國外長勒德里昂通電話時，批評美方出於政治考量，毫無道理地對中國進行全方位打壓，不斷挑釁中國的核心利益，這些行徑突破「霸道」的表現，中方將堅決反制。
澳洲早前暫停執行與香港的引渡協議，澳洲外長佩恩表示，無意損害澳洲與中國雙邊關係重要，但強調不會做違背澳洲利益的行為。
本港破天荒押後立法會選舉。特首林鄭月娥指疫情嚴峻，宣佈引用《緊急法》，將立法會選舉延後一年至明年九月五日才舉行，她強調這是過去七個月來最艱難的決定，但獲中央支持。就立法會出現真空期的問題，她已提請全國...
2020-08-01
台灣的前總統李登輝昨天離世，享年九十八歲。台灣內政部宣佈，蔡英文總統決定自昨日中午十二時起，各機關及學校降半旗三日致哀。 早年與李登輝決裂的親民黨主席宋楚瑜昨下午弔唁時一度哽咽。預期遺體火化後將安...
2020-08-01
美國前總統奧巴馬周四在亞特蘭大出席已故黑人民權領袖劉易斯的安息禮，上台發表悼詞時形容劉易斯是「民權巨人」，敦促美國人延續他的遺志，追求更完美的民主。他更抨擊現任總統特朗普出動聯邦執法人員對付示威者及企...
2020-08-01
大圍半山一帶環境清幽，居住密度低，曉翠山莊坐落其中被山巒環抱，是次精選該屋苑一個東南單位，面積1178方呎，採三房一套間隔。據悉，業主曾斥約500萬豪裝單位，從單位外望是屋苑泳池及翠綠樹蔭。 曉翠山莊...
2020-08-01
恒指在「七翻身」高低波幅達2255點，但最終較六月只升168點。恒指昨日收跌115點，報24595點，兼跌穿50天線（24678），大市成交略降至1192億元。 A股則反覆向好，上證指數重上3300點...
2020-08-01
英格蘭足總盃決賽今晚於溫布萊球場上演，阿仙奴主帥阿迪達和車路士領隊林柏特力爭個人執教生涯首個錦標。然而，後者已確定領軍來季征戰歐聯，球會亦大灑金錢買人，未來無憂下爭盃決心，勢不及爭冠換歐霸資格創未來的阿迪達，槍手今仗表現更加拚命，兵工廠主勝捧得過。(無線85台周日凌晨0:30直播) 阿迪達去年十二月尾回歸阿仙奴展開執教生涯，成功撥亂反正率兵接連淘汰錫菲聯和曼城晉級足總盃決賽。可是，槍手英超因季初失利太多只得第八，要靠今仗取勝下季才可出戰歐霸，戰意毋庸置疑。有傳兵工廠大股東高安基今夏只給予三千萬鎊（約三億港元）引援資金，令阿迪達難以如願從曼城簽入中堅史東斯重組防線，以...
2020-08-01
夏日彩妝新系列正式登場，色彩豐富加上靚靚包裝，自然成為賣點。假如閣下跟筆者一樣，在疫情下已無買化妝品一段長時間，現正是時候好好獎勵自己。今次編輯部精選四大彩妝系列，啱心水就馬上入貨吧。 Dior 活潑...
2020-06-20
劉少君疑因與娛圈最早確診新冠肺炎患者麥德羅同台共唱而染疫，經過留院11日艱苦治療，昨日劉少君終康復出院，暫住酒店休養。他坦言出院後心情愉快，他在鏡頭前興奮展示身體有抗體證明書，提醒大家要注重衞生。 劉...
2020-08-01
今年端午節跟鄭丹瑞在他的《健康旦》節目聊天，他請我吃陳慧儀出品的健康糭，一吃十分驚喜，不但用料健康，味道也出奇好。當時我跟阿旦說，這糭子實在應該提早推廣。阿旦說，健康糭如此好，不知是否可以做健康月餅。...
2020-08-01
澳洲、紐西蘭和南非之一九至二○年馬季，均於昨日正式結束，三地的冠軍騎練早成定局。澳洲新南威爾斯省方面，麥道朗以一百零一場頭馬，蟬聯該省冠軍騎師，而華禮納以一百七十二場頭馬，蟬聯冠軍練馬師。另外維多利亞省方面，韋紀力和已來港的希斯，分別以六十八和六十五場頭馬，雙雙蟬聯冠軍。此外，女騎師艾麗莎以九十五場頭馬，第四次成為紐國冠軍騎師，李占美剛以一百零一場頭馬成為冠軍練馬師。 另一方面，現年三十九歲的騎師甘理迪，去季才首次打入南非騎師龍虎榜前十名，今季卻以二百零九場頭馬，榮膺冠軍騎師，另外以總獎金計的冠軍練馬師，則由泰利奪得，今次是他近六年來，第五次奪冠。 馬場浮世繪
2020-08-01