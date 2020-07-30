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上半年罪案3.2萬宗 妨礙公安升逾七倍

2020-07-30 列印
　　警方昨天公佈今年上半年的罪案數字，全港共錄得三萬二千多宗罪案，較去年同期增加近三成。警方指升幅主要與反修例事件罪案有關，相關罪案合共增加一千四百宗，上升近一倍。當中包括逾三百宗縱火，較去年同期上升八成；妨礙公安罪行（即暴動和非法集結等）有二百宗，上升超過七倍。

　　詐騙、行劫及爆竊等罪案亦明顯增加，其中詐騙案錄得八千多宗，升幅超過一倍，行劫案有約二百宗，上升超過三倍。

  有關升幅主要來自因疫情而出現的網購口罩騙案有二千二百多宗，涉及金額逾七千萬元。

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