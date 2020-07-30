教你做天王——元朝後可汗再復興

與英文學習有關的教育服務及產品全球也有需求，以Wall Street English（WSE）為例，二○一七年十月，在負債十二億英鎊的情況下，仍然可以三億美元售出。直至現時為止，商業運作上，英語仍是最多人用的國際語言。世界各地每日都有人在努力學習英語。



有趣的是，WSE是在一九七二年成立於意大利，而非英國或美國。教育機構取名之重要可見一斑。華爾街是全球金融中心，是紐約證券交易所與納斯達克總部所在，雖然美國證券交易所已遷往他處，但無損華爾街在人們心目中首屈一指金融中心的地位。



教與學對於很多人來說，可能是一件非常「純潔」的事，與「萬惡的金錢」沾不上直接關係。但事實歸事實，以香港人為例，學英語當然有各種不同原因，但最主流的不就是為了力爭上游，改善生活嗎？



既然如此，把華爾街跟英語學習直接掛鈎，學英語晉身金融世界，踏上國際舞台，把美好前途的憧憬展現眼前。信不信由你，有人說，單就這個名字的good will，已經值好幾億美元云云。



香港人說的「唔怕生壞命，最怕改壞名」，不但適用於人名，也適用於教育產品或品牌；如果校名改得好，形象就更突出，省卻許多推廣的唇舌，例如「英皇教育」其實與「英皇娛樂」沒有關係，創辦人岑博士以教英文起家，所以英皇其實就是「英文之皇」之義。



Britannia英識教育，故意用上「識」代替「式」，一來就是創辦人在九歲時已入讀英國的寄宿名校，堅信英式的教育，乃全球最佳的中學教育模式，而「識」也顯示自己英國升學有關的專業知識強。



至於網上教育中心平台Coursera（讀音為：/kɔːrs'ɛrə/）更絕，一個自創合成字（course+era）包含網上課程新時代意思，言簡意賅，比起Khan Academy似乎更容易理解。



但Khan Academy則更具個人色彩（創辦人叫Salman Amin Khan），四個字母「短小精悍」，雖然不知道創辦人有沒有「揚名聲，顯父母」的心，但結果令「可汗」（Khan）家揚名天下，免費網上教育歷史上穩佔第一名。



精英匯集團主席



梁賀琪



