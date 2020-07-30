  • 2020年7月30日 星期四
  • 32º
  • 59%
熱門： 新冠肺炎胡椒噴霧麥當勞修例風波立法會選舉

日報新聞 > 港聞

屈臣氏捐180萬口罩促消費

2020-07-30 列印
　　疫情令香港社會及各行各業受到影響，為鼓勵消費，屈臣氏集團推出全港跨商戶消費獎賞計劃，免費開放易賞錢平台，並在首輪活動捐贈一百八十萬個WatsMask WeCare口罩作為消費獎勵，為帶動零售業復甦出一分力。

　　現階段屈臣氏先邀請零售及餐飲店舖註冊成為合作商戶，商戶只需登記基本資料，提供優惠詳情。另外，為鼓勵更多商戶一起同心救市，不論商戶規模大小，費用一概全免。有意商戶可到網上免費申請。

　　待疫情稍為緩和，屈臣氏集團會推出跨商戶電子印花獎賞計劃，易賞錢會員只需惠顧參與商戶，便有機會免費獲贈WatsMask WeCare口罩乙盒。詳情將稍後公佈。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd