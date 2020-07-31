限一枱兩人 褪軚息民憤 早午堂食今開餐

全日禁堂食引發民怨，昨天第二日施行，大批市民仍在街邊用膳，政府承認措施為市民帶來困難，撥亂反正，今日起准飲食業重開早午堂食，規限一枱二人，食客人數亦不得超出座位總數一半。政務司司長張建宗對工會稱，見市民日曬雨淋下用餐，於心不忍，強調當局會不斷檢討防疫舉措。



昨天中午酷熱，禁堂食令第二天生效，不少打工仔帶外賣往街邊、公園、地盤等處所食飯。有地盤工人致電一個電台節目說，日常工作十分辛苦，午飯竟要在街邊食，呼籲官員到地盤一天，體驗他們苦況。



由於民怨沸騰，政府昨午收回成命，稱檢視全面禁堂食令首天措施的情況後，明白對上班僱員帶來不便和困難，因此決定由今日起，食肆在清晨五時至傍晚六時可以恢復堂食，一枱人數上限收緊至兩人，顧客人數不得超過餐廳內座位的一半，直至下周二。



市民批朝令夕改



工聯會昨天與張建宗會面，引述張稱，他見到打工仔日曬雨淋下食飯，於心不忍，但強調當局須考慮各方面，且不時檢討政策。工聯會則批評禁堂食令未有掌握民情及後果。有市民斥官員的政策朝令夕改，沒有深思熟慮；亦有市民認為政府肯知錯能改，亦是好事。



政府專家顧問許樹昌指，天氣炎熱，見到市民蹲在街頭用膳，飯後難以洗手，感覺有點「陰公」，政府恢復早午堂食，相信是早前政策令市民不便。他強調，理解政府的做法。



港大感染及傳染病中心總監何栢良曾支持全日禁堂食，但他昨天向公眾說「對不起」，形容首天情況「慘不忍睹」。他指全日禁堂食原意是好的，但未有其他措施配合，同意重開早午市堂食，同時促請政府「封關」，才能阻截病毒輸入。



食衛局稱已盡快修正



在疫情記者會上，食物及衛生局副局長徐德義至少七次被問及會否為措施失誤道歉，他只回應，政府做法未必最完善，理解市民困難，但已盡快修正。