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食肆僅賺回成本　長遠憂結業

2020-07-31 列印
　　有飲食業界代表歡迎政府知錯能改，有業界指出，早午堂食僅能恢復平常的三成生意，若疫情持續，料不少食肆捱不住。

　　詠藜園東主楊太指，近兩日生意大跌八成，但不少街坊堅持幫襯，感恩各人支持。同時，餐廳備有羅漢果茶及金橘水等，供顧客消暑之用，很受歡迎。她歡迎政府批准早午堂食，預料生意額恢復至平日的三成，只夠支付成本，形容吸取過往經驗，只備一半貨，減少浪費。

　　敘福樓主席兼行政總裁黃傑龍說，全面禁堂食兩日，狀況「慘不忍睹」，證明不可行，現時允許兩人一枱堂食，算是解決市民食飯的問題。對業界而言，料比前日多一、兩成生意，然疫情持續，許多食店將倒閉，他促請政府推出更多援助業界的措施。
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