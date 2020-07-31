酒店闢用餐區便民

打工仔無啖安樂茶飯好食，令人心酸，各方伸出援手。香港逸東酒店稱，昨日開始，逢周一至周五特定時段開放二樓宴會廳予公眾，為市民提供舒適安全的用餐環境，逸東酒店又稱，一直以人為本，並期望透過酒店的資源作為平台，為客人、本土社區及環境產生積極的影響界。



灣仔聖母聖衣堂朝七晚十開放，昨天有不少市民入進用膳。神父羅國輝表示，見到許多市民在烈日當空下吃飯，於心不忍，於是開放聖堂，又強調已做足防疫措施，桌椅相隔足夠的距離。好鄰舍北區教會亦開放觀塘和粉嶺會址，早上十一時至下午兩時供市民午膳及休息，同時又在尖沙咀海防道設流動休息車，早上十一時至晚上七時供市民午膳，每小時可接待四人，亦派發防疫包。政府昨日開放十九間社區會堂，但入內市民不多，有市民表示，總比在街邊食飯好。