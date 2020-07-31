﻿立會選舉12人遭DQ﻿﻿ 港府稱或陸續有來﻿

據悉，港府將九月的立法會選舉押後一年。在今日選舉提名期結束前，港府突然公佈，選舉主任已裁定十二名參選人的提名無效，他們是楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗、鄭達鴻、梁繼昌、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁晃維、何桂藍、劉穎匡及鄭錦滿，全部來自泛民、本土派和激進派。政府表示，認同及支持選舉主任的決定，指有關人士支持香港獨立，並非真誠擁護《基本法》，又指不排除日後仍有人會被取消提名資格。



被取消提名資格的十二人中，四人來自公民黨，他們是參選法律界的郭榮鏗、新界東的楊岳橋、新界西的郭家麒，以及港島的鄭達鴻。其他八名被取消提名資格者，包括參選會計界的專業議政梁繼昌、新界東的前立場新聞記者何桂藍、九龍東的前香港眾志秘書長黃之鋒、區議會第二的荃灣區議員岑敖暉、香港島的南區區議員袁嘉蔚、香港島的中西區區議員梁晃維、新界東的香港民間集會團隊發言人劉穎匡，以及香港島的熱血公民鄭錦滿。



特區政府發表聲明，表示認同和支持選舉主任決定，指決定旨在令選舉能在符合《基本法》及其他適用法律下公開、公平、誠實地進行，與部份人士指稱的政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。政府又列出取消參選人資格的理由，包括：一、支持香港獨立、以民主自決或支持香港獨立作為自決前途選項來處理香港體制；二、進行尋求外國政府或政治組織干預香港事務；三、原則上反對人大常委會制定《港區國安法》；四、表明意圖在確保於立法會佔多數後，行使議員權力，無差別地否決任何政府提出的立法建議及財政預算案等，以迫使政府接受政治要求等。政府強調，不排除仍有部份人被裁定提名無效，強調不會容忍任何針對選舉主任的羞辱或恫嚇，會跟進有關的惡意行為。



中聯辦也發文力挺選舉主任的決定，指決定理據充足，合法合規，並批評有關人士公開鼓吹港獨自決、乞求外部勢力制裁香港等，形容是劣跡斑斑，為癱瘓特區政府、顛覆國家政權、全面攬炒香港而來，豈能容忍這些圖謀毀掉一國兩制、毀掉香港繁榮穩定的無良之輩登堂入室。



據悉，鑑於疫情嚴峻，港府決定將原定於九月六日舉行的立法會選舉押後一年，料稍後將有宣佈。



